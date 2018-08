Il centrocampista segna il gol decisivo contro la Viterbese

Genova - Il primo gol della stagione della Sampdoria in una gara ufficiale lo ha realizzato Jakub Jankto. Il centrocampista al 30’ del secondo tempo ha battuto il portiere Forte permettendo alla sua squadra di superare la Viterbese in Coppa Italia. Nella zona mista del Ferraris ha commentato così la gara: «Un inizio così difficile da scordare, il gol è tutto per tifosi della Sampdoria che oggi festeggiano il compleanno di questo club».







Partita - «Sono contento di essere stato decisivo per il passaggio in Coppa Italia. La Viterbese è venuta a Marassi per giocarsela, ma siamo stati bravi a crederci e a portare a casa la vittoria. Il mister? Mi ha chiesto di giocare più offensivo e di inserirmi per andare a fare gol e ci sono riuscito».



Pubblico - Jankto ha elogiato i tifosi presenti: «Sinceramente non mi aspettavo così tanta gente in Gradinata. Non oso pensare cosa succederà quando giocheremo in casa durante il campionato. Grazie a loro siamo riusciti a passare il turno, sono contento».