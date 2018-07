Jankto: «Siamo un bel gruppo, vogliamo dimostrarlo»

Il centrocampista della Sampdoria ha parlato da Ponte di Legno

Genova - «Ho subito accettato la Sampdoria perché l’ho ritenuta una squadra fondamentale per la mia crescita. Ho ricevuto tante offerte in questi mesi ma alla fine ho preferito venire qui»: lo ha dichiarato in esclusiva a Telenord il centrocampista Jakub Jankto, uno dei volti nuovi della prossima stagione.



Posizione in campo - Jankto ha poi parlato del suo ruolo: «A centrocampo ho ricoperto il ruolo di centrale ma anche di sinistra, però deciderà mister Giampaolo come utilizzarmi. Intanto pensiamo a lavorare e ad arrivare carichi all’inizio della nuova stagione».



Obiettivi - Il centrocampista blucerchiato ha poi le idee chiare sul campionato che dovrà fare la Sampdoria: «Migliorare il piazzamento della scorsa stagione e per quanto mi riguarda fare un passo in avanti nella crescita».



ph Telenord