Juric: «Il derby è una partita a sè, ho fiducia nei ragazzi»

L'allenatore ha parlato a Pegli alla vigilia della sfida contro la Samp

Genova - «Genoa e Sampdoria dagli ultimi risultati sembrano in crisi ma la città sarà sempre bella»: così Ivan Juric nella conferenza della vigilia del derby, il primo a oltre tre mesi dal crollo di Ponte Morandi.



Allenamento - Dopo questo ricordo l’allenatore rossoblu ha analizzato queste due settimane a Pegli: «I ragazzi stanno quasi tutti bene. Sandrò è recuperato ma non so se partirà titolare mentre non ci saranno Zukanovic, Dalmonte e Favilli anche sta migliorando. Ho qualche dubbio di formazione che scioglierò nelle prossime ore ma sicuramente in mezzo al campo ci sarà Bessa».



Futuro - Juric si è poi concentrato sulla gara contro la Sampdoria: «Il derby è una partita particolare, inutile negarlo. Per portare a casa punti non dobbiamo concedere nulla ai nostri avversari. Piatek? Sta attraversando un momento di appannamento ma si sbloccherà».