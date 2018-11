Juric: «Oggi troppi giocatori non al top, ma niente drammi»

Il mister rossoblu su Piatek: «L'ho preservato da infortuni»

Genova - «Se non stai bene sia mentalmente che fisicamente è difficile affrontare squadre di livello come l’Inter e subisci una goleada. »: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Ivan Juric al termine della pesante sconfitta contro i nerazzurri finita 5-0.



Campionato «Dal mio arrivo la squadra ma mostrato segnali incoraggianti. Oggi invece qualcuno non era al top e ne abbiamo risentito ma non voglio fare drammi. Dobbiamo ricordare che abbiamo disputato tre partite in pochi giorni e se non sei al top vai in crisi».



Attacco - Juric ha poi spiegato la scelta di fare riposare Piatek: «Ho voluto preservarlo da eventuali infortuni anche perché ci sono ancora tante partite».