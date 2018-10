Juric: «Pronti a fare lo sgambetto al Milan»

Il Genoa pronto al recupero di campionato contro i rossoneri

Genova - «Voglio fare male al Milan e portare via punti da San Siro»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Ivan Juric alla vigilia della sfida casalinga contro i rossoneri valida per il recupero della prima giornata non disputata per il crollo di ponte Morandi.



«Il Milan è una squadra che gioca bene e domenica scorsa contro la Sampdoria ha fatto una grande partita nonostante il cambio di modulo. Gattuso? Ha sorpreso tutti, ha fatto passi in avanti rispetto alla scorsa stagione.



«Giochiamo a San Siro e sappiamo che le difficoltà che andiamo ad incontrare ma vogliamo provare a fare bene e uscire con un bel risultato», ha concluso Juric.



Questi gli elementi tra cui mister Juric sceglierà l’undici iniziale da opporre al Milan, con i rispettivi numeri di maglia: Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).