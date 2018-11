Juric: «Puniti da un errore, peccato»

Il mister rossoblu è rammaricato per il gol subito nel recupero contro il Milan

Genova - «Abbiamo perso per un errore del portiere che però ha giocato una grande gara salvanto il risultato in più di un’occasione, dispiace ma dobbiamo guardare avanti»: lo ha dichiarato Ivan Juric al termine della gara persa contro il Milan. Il mister del Genoa ha poi aggiunto: «Negli ultimi quindici minuti di partita non riuscivamo più a pressare i nostri avversari che hanno avuto il modo di rendersi pericolosi i più di un’occasione».



Errori - Il tecnico rossoblu ha poi commentato gli ultimi due risultati: «Tra Udinese e Milan abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. I ragazzi stanno lavorando bene e crescendo ma dobbiamo essere più attenti per non vanificare tutto».



Giocatori - Juric ha poi analizzato le prove dei singoli: «Kouamè ha fatto una grande partita sia in fase difensiva che offensiva, sono rimasto contento. Piatek invece non segna da tre gare ma non mi preoccupo, è un momento così e ci può stare».