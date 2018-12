Juric: «Toro meglio di noi al momento, anche perché compra i giocatori del Genoa»

L'allenatore si è presentato in conferenza con il vice Murgita, che siederà in panchina

Genova - Non si presenta solo Juric nella conferenza stampa che precede Torino-Genoa. Al suo fianco il vice allenatore, Murgita, che siederà in panchina al posto del tecnico serbo (squalificato). Il vice si è detto molto emozionato per l'esordio: «Proverò certamente emozione, ma devo pensare a dare il meglio per il Genoa. Forse da calciatore si sentivano di più. Vogliamo cercare di giocare sempre meglio di partita in partita». Ha poi aggiunto: «Partita importante per dare un seguito a quanto di buono fatto nelle ultime partite. Il Torino è un'ottima squadra dalle caratteristiche ben definite».



Juric ha parlato del derby di domenica scorsa e delle chiavi tattiche della partita contro i granata: «La Sampdoria ha fatto una difesa alta e noi abbiamo studiato come attaccarli. Con il Torino sarà una partita completamente diversa. I Granata difendono più a uomo e sono fisicamente devastanti. Il Torino ha come sua principale caratteristica la forza fisica. Anno dopo anno vanno sempre meglio e puntano in alto. Sono stati discontinui, ma restano una squadra forte. Recuperano spesso il pallone e sono pericolosi». Ha poi precisato: «Se ripenso al Derby della Lanterna mi dispiace ancora per non aver vinto e avere lasciato altri punti per strada. La squadra da tempo si sta esprimendo a buoni livelli. Il Toro è meglio di noi al momento, anche perché compra i giocatori del Genoa».



Questi con i rispettivi numeri di maglia: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Bessa (24), Vodisek (25), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Favilli (39), Omeonga (40), Veloso (44), Hiljemark (88), Radu (97).



ph dal profilo Twitter del Genoa