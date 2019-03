Genova - Cristiano Ronaldo non sarà presente al Ferraris: l’annuncio è arrivato dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa



Scelta - Il tecnico bianconero ha motivato così la sua scelta: «Farlo giocare di nuovo sarebbe troppo rischioso - ha spiegato il tecnico bianconero - ha bisogno di riposare, ha giocato tantissime partite e ci sono anche le due della Nazionale".



Avversario - Allegri ha poi spiegato le insidie che troverà domani contro il Genoa: «Affrontiamo una squadra che in casa si è sempre fatta rispettare ma i ragazzi stanno bene. In porta gioca Perin mentre in attacco ballottaggio Kean-Mandzukic».