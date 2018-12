Genova - «Se facciamo i tre punti contro la Juventus mi faccio i capelli come Nainggolan»: la provocazione arriva dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervenuto a Rai Radio Sport 1.



Dissequestro - Il numero uno del club è tornato a parlare delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto nelle scorse settimane: «Mi spiace per tutto quello che è successo e per quello che ha passato la mia compagna. Amo la Sampdoria e il mio obiettivo è portare in alto il club. Quagliarella? Non ci sono aggettivi per descriverlo».



Violenza - Ferrero ha poi parlato di quanto accaduto a Milano nel Boxing Day: «Il calcio è uno spettacolo e deve andare avanti ma i violenti vanno isolati».