Juventus-Sampdoria 2-1, gol annullato a Saponara nel recupero

Sampdoria sconfitta a testa alta dopo una partita in cui ha saputo giocarsela con la capolista

Genova - La Samp torna a Genova senza punti dalla trasferta allo Stadium contro la Juventus, nulla di strano se non fosse che i blucerchiati se la sono giocata alla pari per tutti i 90 minuti contro la prima della classe. Primi 15' targati Juve con il vantaggio al secondo minuto di Ronaldo e un piccolo assedio cui la Samp risponde con una difesa ordinata. I genovesi iniziano poi a farsi vedere dalle parti di Perin e pareggiano con un rigore - assegnato dal var - per un tocco di mano veniale di Emre Can in area. La partita continua con un susseguirsi di azioni da una parte e dall'altra fino al rigore per la Juve - analogo a quello assegnato con il var alla Samp - segnato da Cristiano. La squadra di Giampaolo è viva e attacca fino alla fine, nel recupero c'è tempo per il pareggio di Saponara, ma Valeri annulla dopo aver consultato il var.



JUVENTUS: Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi (82' Costa); Dybala, Ronaldo, Mandzukic (69' Bernardeschi). Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Benatia, Bonucci, Bernardeschi, Costa, Khedira, Spinazzola, Kean



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Sala, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal (82' Jankto), Praet; Ramirez (72' Saponara); Quagliarella, Caprari (66' Defrel). Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Rafael, Belec, Regini, Leverbe, Tonelli, Tavares, Rolando, Jankto, Saponara, Vieira, Defrel, Kownacki



Arbitro: Valeri



SECONDO TEMPO



92' ANNULLATO il GOL di Saponara per fuorigioco di rientro dello stesso Saponara



92' Valeri va a controllare il var



91' GOL di Saponara. Piazzato con l'interno sinistro sopra l'incrocio



90' Sei minuti di recupero



88' Ci prova Emre Can con una conclusione sporca che non genera problemi per la Samp



85' Ci prova Quagliarella con una debole girata. Nessun problema per Perin



82' CAMBIO per la Samp. Esce Ekdal, Entra Jankto



82' CAMBIO per la Juve. Esce Matuidi, entra D. Costa



72' CAMBIO per la Samp. Esce Ramirez, entra Saponara



70' GIALLO per Rugani



69' CAMBIO per la Juve. Esce Mandzukic, entra Bernardeschi



66' CAMBIO per la Samp. Esce Caprari, entra Defrel



64' GOL di Cristiano che insacca il rigore



62' Rigore per i bianconeri, fallo di mano di Ferrari in area. Silent check per Valeri



61' Chiusura provvidenziale di Colley che devia il tentativo di Cristiano in angolo



60' Traversa di Cristiano grazie ad una deviazione di Audero che toglie la palla dalla rete



52' Grande parata di Audero che devia in corner la pericolosa conclusione di Matuidi



47' Contropiede blucerchiato finalizzato da Caprari. Sinistro centrale bloccato a terra da Perin



46' Inizia il secondo tempo con gli stessi ventidue in campo



PRIMO TEMPO



45' Tre minuti di recupero



43' Sinistro di Dybala deviato da Audero



42' Murru ci prova dai 25 metri, conclusione velleitaria



37' GIALLO per Ferrari della Samp. Colpisce Alex Sandro mentre tenta una rovesciata



35' GIALLO per Matuidi della Juve.



33' GOL della Sampdoria. Quagliarella su rigore dopo il silent check



30' L'arbitro va a visionare il var per una mano di Emre Can in area



24' Dybala sfiora il raddoppio per la Juventus dopo un'azione prolungata



20' Buona occasione per Caprari, il tiro è deviato da Chiellini in angolo



18' Conclusione di Praet leggermente strozzata, Perin controlla il pallone uscire dal campo



15' Audero in uscita anticipa Cristiano, attivato dal lancio di Dybala



12' Gioco fermo per circa un minuto a causa di un silent check dell'arbitro. Si riparte senza provvedimenti particolari



02' GOL della Juventus con Cristiano Ronaldo. Un diagonale all'altezza dell'area di rigore che si insacca sull'angolino, Audero tocca ma non riesce a parare



01' Inizia il match. All'ultimo minuto Perin schierato al posto di Sczesny che ha avuto un problema durante il riscaldamento