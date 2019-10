Ko del Genoa contro il Milan: errore dal dischetto per Schone

Genova - Genoa: Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli



Milan Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Piatek. A..Giampaolo



Due rigori e quattro espulsioni: è il bilancio della partita tra Genoa e Milan terminata con la vittoria dei rossoneri per 2-1. Al gol su punizione di Schone, complice un errore di Reina, nella ripresa vanno a segno Hernandez e Kessie su calcio di rigore con espulsione di Biraschi. Nel recupero lo stesso danese spreca un penalty concesso per atterramento di Kouamè da parte del portiere spagnolo. Dopo questa sconfitta torna in bilico la panchina di Andreazzoli nonostante una buona prestazione da parte dei suoi ragazzi. Adesso la sosta e poi la sfida contro il Parma dove il mister rossoblu dovrà cambiare la difesa per le squalifiche di Romero e Biraschi e l’infortunio di Criscito.