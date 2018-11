Kouamé: «Abbiamo disputato una grande gara, peccato per il ko»

L'attaccante ivoriano è stato uno dei più positivi della sconfitta contro il Milan

Genova - Christian Kouamé è stato una delle note positive del Genoa, sconfitto a San Siro. Con il suo dinamismo ha messo in difficoltà la difesa del Milan e ha propiziato l'autogol di Romagnoli. Ha parlato della prestazione della sua squadra in mixed-zone: «Eravamo consapevoli che la partita non sarebbe stata facile. Abbiamo giocato a testa alta, peccato per come è finita. Dobbiamo essere bravi a riposarci e pensare alla prossima».



Sull'emozione di giocare alla Scala del calcio: «Ci avevo già giocato con la primavera dell’Inter, è una soddisfazione. Siamo venuti per pressare a tutto campo. Siamo venuti a giocare contro il Milan che è una squadra forte, è un peccato per come è andata».