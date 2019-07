Kouamè: «Il passato è alle spalle, carico per una nuova stagione»

Genova - «Si riparte da zero, il passato non conta»: lo ha dichiarato dal ritiro del Genoa a Neustift l’attaccante Christian Kouamè.



Prestazioni - «So che posso dare molto di più, la stagione del debutto in serie A è servita a prendere le misure. Mercato? Non ci penso, testa al campo».



Reparto - Kouamè ha parlato della concorrenza in attacco: «Il mister chiede di giocare molto la palla e troverà il modulo adatto per valorizzare le caratteristiche di tutti noi attaccanti. Oltre a quelli che c’erano l’anno scorso sono arrivati Gumus e Pinamonti. Con quest’ultimo ho giocato nell’Inter».