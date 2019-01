Kouamè non piace solo al Napoli, anche l´Everton lo segue

Perinetti perà è chiaro: «A gennaio nessuna uscita»

Genova - «A gennaio non parte nessuno»: lo ha ribadito il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti a Radio CRC facendo il punto sulle voci riguardanti Kouamè seguito non soltanto dal Napoli ma anche in Premier League.



In merito alle voci di un accordo con i partenopei il dirigente rossoblu ha aggiunto: « Col Napoli c'è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi devono concretizzare In settimana ci sarà un ulteriore contatto».



Kouamè è seguito anche in Inghilterra, dall’Everton ma Perinetti non si è sbilanciato: «Non è l’unica, ci sono un paio di squadre interessate al ragazzo che vengono a seguirlo spesso».