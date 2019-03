Kouamè: «Prima la salvezza, poi tutto il resto»

L'attaccante del Genoa ha parlato a margine di un evento che si è svolto a La Claque

Genova - «Siamo consapevoli delle nostre qualità, l’obiettivo è fare punti per centrare la salvezza e successivamente provare a scavalcare posizioni in classifica»: lo ha dichiarato l’attaccante Christian Kouamè a margine della presentazione di “Genoa Tribe” a La Claque.



Attacco - La punta rossoblu ha parlato dell’intesa con Sanabria: «In campo cerchiamo di fare il massimo. Contro il Frosinone abbiamo avuto le occasioni per fare gol ma non ci siamo purtroppo riusciti, dobbiamo lavorare per fare meglio a partire dalla sfida contro il Parma».