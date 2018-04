La punta della Sampdoria ha sostituito Zapata al fianco di Quagliarella

Genova - «Felice per il gol realizzato ma ancora di più per la vittoria»: lo ha affermato David Kownacki attaccante della Sampdoria sceso in campo dal 1’ minuto e autore del terzo gol contro il Cagliari.



Fiducia - «Il mister mi ha lasciato in campo tutta la partita, è la prima volta in questa stagione. Adesso però voltiamo subito pagina e pensiamo alla gara contro il Sassuolo da non fallire».



Permanenza - Kownacki ha poi parlato del suo futuro: «Alla Sampdoria sto benissimo e sono felice».