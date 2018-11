Kownacki: «Se non trovo spazio a gennaio cambio aria, il mister lo sa»

L'attaccante polacco si è sfogato a un sito locale

Genova - «Se la musica non cambia sono pronto ad andare via a gennaio. Ho ambizione e non mi accontento di scendere in campo per pochi minuti»: David Kownacki attaccante della Sampdoria non ci sta e a un sito polacco rivela il suo malumore per un inizio di stagione dove ha trovato poco spazio.



Campionato - «Se voglio crescere devo giocare più spesso altrimenti è difficile recuperare la forma fisica. Adesso pensiamo a finire il girone di andata e poi valuterò ma al mister ho già parlato chiaro. Con la società invece non mi sono ancora incontrato».