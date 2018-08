L’agente di Laxalt alza la voce: «Preziosi ci ha fatto una promessa»

Genova - Continuano i rumors di calciomercato attorno a Diego Laxalt. Ad alimentare le voci ci ha pensato il procuratore dell’uruguaiano che, a microfoni del portale GianlucaDiMarzio.com, ha così descritto la situazione: «Lo scorso anno, dopo il mancato trasferimento all’Atalanta, il presidente Preziosi ha promesso a Diego che lo avrebbe liberato tra una stagione in caso fosse arrivata una proposta adeguata sia per lui che per il club».



Sulle tracce dell’esterno si è mosso da tempo lo Zenit San Pietroburgo. «Il Genoa – ha poi continuato Ariel Krasouski - lo valuta 20 milioni di euro, siamo in attesa che Genoa e Zenit tornino a parlare. Quel che è certo è che Diego sta benissimo al Genoa, sente questa città e questa squadra come una sua seconda casa. Con questa maglia è cresciuto molto, ha ottenuto la stima di tutta la Serie A e grazie al Genoa ha indossato la maglia della Nazionale, disputando un Mondiale da protagonista».