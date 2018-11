L´amarezza di Juric: «Meritavamo i tre punti, grande partita da parte nostra»

Il mister croato non si capacita del pareggio conquistato contro la Sampdoria giocando meglio dei rivali

Genova - «Abbiamo fatto una grande partita, mi rode non aver portato a casa la vittoria»: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Ivan Juric al termine della gara pareggiata 1-1 contro la Sampdoria.



Prestazioni - Dall’arrivo in panchina il tecnico croato ha ottenuto tre punti ma sia contro il Napoli che con i blucerchiati la squadra ha mostrato segnali di ripresa. Proprio su questo si è espresso così Juric: «Solo contro l’Inter c’è stato un crollo, per il resto le prestazioni sono state positive. Peccato non aver vinto il derby perché meritavano noi ai punti. Sono contento di tutti, mi sono piaciuti per come hanno interpretato la sfida».



Espulsione Infine il mister ha spiegato il suo allontanamento dal campo verso la mezz’ora della ripresa: «C’è stato nervosismo ma dalla mia bocca non è uscita nessuna brutta parola».