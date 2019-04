Genova - «Invitiamo i genoani a sostenere la squadra e a far capire ai giocatori che questa non sarà mai una partita qualunque»: è l’appello lanciato a firma Ultrà Genoa Cfc 1893 in vista del raduno sotto il Tower Hotel Genova dove alloggerà la squadra in vista del derby della Lanterna.



«Chiediamo a tutti i tifosi di entrare almeno un’ora prima e di seguire le indicazioni per la coreografia – aggiunge la nota – Ovviamente portiamo anche le bandiere e gli stendardi che verranno usati dopo».