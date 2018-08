L´attacco del Genoa 2018/19

Che attacco schiererà il Genoa nella prossima stagione?

Genova - Il calciomercato è ormai agli sgoccioli e le rose vanno definendosi. Uno dei reparti di maggior incertezza per i rossoblu è l'attacco, pochissime le certezze, ma tanti nuovi giovani prospetti. Lapadula - che era stato il "colpo di mercato" dello scorso anno - è ormai fuori dai piani del Genoa e resta solamente da capire dove sarà ceduto. Le richieste in Serie A non mancano. Discorso analogo per Galabinov, meno mercato, ma comunque richiesto considerata la penuria di prime punte in Serie A. L'unica punta dell'anno scorso sarà Pandev, probabilmente non sarà titolare, ma farà da "chioccia" ai giovani.

La punta che meglio ha figurato in queste prime amichevoli è Piatek, classe '95 e pagato solo 4 milioni dal Cracovia, con molte reti e prestazioni di livello. Andrea Favilli è un altro giovane da cui ci si aspetta molto, ha fatto bene in pre-campionato con la Juve ed è stato pagato caro da Preziosi. Questi due giocatori saranno probabilmente i "cavalli" su cui puntare per Ballardini fin dalla prima giornata.

Sempre in tema di giovani punte: Christian Kouamè, punta centrale arrivata dal Cittadella e Claudio Spinelli, acquistato in Argentina dal Tigre.