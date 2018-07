L´attacco della Samp 2018/19

Il reparto offensivo blucerchiato è quasi completo

Genova - La Sampdoria edizione 2018/19 va completandosi nelle ultime settimane di mercato, esamineremo qui il reparto offensivo. Anche il prossimo anno sarà riproposto il tradizionale 4-3-1-2 di Giampaolo - magari con qualche rara variazione al 4-3-3 a gara in corso - i cui interpreti sono stati largamente confermati.



Punte - Il volto nuovo è Gregoire Defrel, arrivato per sostituire il neo-atalantino Zapata, che si aggiunge a Quagliarella, Caprari e Kownacki. Molto probabilmente sarà il francese insieme a Quagliarella a partire titolare. I due formeranno una coppia d'attacco meno fisica, ma decisamente più dinamica di quella dello scorso anno con Zapata. L'ex Roma può giocare prima punta, ma sa muoversi bene anche lontano dall'area e vede bene la porta. Anche se non da titolare è naturale pensare che Kownacki avrà più minuti rispetto all'anno precedente e potrà giocarsi il posto da primo sostituto con Caprari.



Trequarti - Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo dell'ex Pescara nei blucerchiati, Giampaolo potrebbe optare per utilizzarlo da trequartista - come già fatto l'anno scorso in alcune partite - e rendendo necessario l'arrivo di un quarto attaccante dal mercato. Nel caso Caprari ricoprisse il ruolo di punta, Sabatini, dovrebbe cercare un trequartista, avendo il solo Ramirez come interprete.