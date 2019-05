L´Empoli non si arrende, per il Genoa 90 minuti drammatici a Firenze

La formazione di Andreazzoli supera il Torino e scavalca i rossoblu

Genova - Il pareggio acciuffato in extremis ieri contro il Cagliari aveva illuso, oggi è arrivato un durissimo bagno di realtà: il Genoa rischia seriamente di retrocedere. Di più, questa sera, a soli novanta minuti dalla fine del campionato, i ragazzi di Prandelli sarebbero in serie B.



Successo toscano - Un'involuzione pazzesca, figlia di scelte pericolose, che ha portato i rossoblu a un passo dal baratro. La notizia peggiore, forse inattesa, è arrivata dal Castellani di Empoli: i biancoazzurri, considerati retrocessi dalla maggioranza degli osservatori, hanno travolto 4-1 il Torino. Una vittoria netta e bellissima per come la squadra di Andreazzoli l'ha ottenuta, un risultato che inguaia oltremodo il Genoa che adesso dovrà andare a Firenze, all'ultima giornata, e portare a casa come minimo un punto. Sperando, ma la speranza abbiamo visto oggi è un sentimento rischioso, che l'Empoli esca sconfitto dalla trasferta di San Siro con l'Inter: gli uomini di Spalletti potrebbero avere ancora bisogno di punti Champions e, per questo, i genoani dovranno fare il tifo per il Napoli (che stasera gioca proprio con i nerazzurri).



Ko in Emilia - A creare un caos ancora peggiore è stata la Fiorentina, sconfitta nel pomeriggio a Parma: con questo risultato anche la formazione di Montella entra ampiamente nel novero delle pericolanti e, in caso di sconfitta interna con il Genoa e contemporanea vittoria dell'Empoli a Milano (tutte combinazioni assolutamente possibili, viste le prestazioni attuali) sarebbero i viola a finire in B. Una situazione confusa e pericolosissima, da cui il Genoa uscirà solo con una super prestazione al Franchi ma, questo è l'aspetto peggiore, dovendo tenere l'orecchio e lo sguardo anche su un altro campo. Ora, purtroppo, il destino non è più nelle mani dei rossoblu.