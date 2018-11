I tifosi blucerchiati alle 19 davanti all'Ac Hotel in corso Europa

Genova - Raduno dei tifosi della Sampdoria, in vista del derby che si giocherà domenica 25 novembre al Ferraris. Appuntamento alle ore 19 di sabato 24, davanti all'hotel che ospita i blucerchiati in Corso Europa. Il comunicato recita: «Per dirle che siamo con lei, per unirci alla squadra, per prepararci alla battaglia: noi e voi uniti per una grande Sampdoria».



