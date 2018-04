La ginnasta Sara Demartini seconda a Pieve di Soligo

Genova - A Pieve di Soligo (VC) questo week end si sono svolte le gare di ripescaggio nazionale per le ginnaste allieve gold, valide per l'ammissione ai Campionati Nazionali di fine maggio. Venerdì hanno aperto le gare le ginnaste della categoria A4 con un brillante risultato di Sara Demartini dell'Andrea Doria che conquistava l'argento con una gara regolare e senza errori e il punteggio di 66,45 dietro alla ginnasta della Heaven di Roma Frontaloni Sara che vinceva la gara con punti 66,95. Ammissione quindi ai Campionati Italiani della ginnasta doriana in compagnia di altre tre ginnaste liguri: Eunice Stefanizzi della Savonese è sesta, Aurora Tuninetti dell’Auxilium tredicesima e Giulia Lanata della Rubattino sedicesima. In classifica anche Lara Mercenaro dell' AndreaDoria al 30°posto che sfiorava per poco la qualificazione. Il sabato mattina a gareggiare erano le A1 con quattro giovani rappresentanti liguri che nonostante buone prestazioni non riuscivano a qualificarsi tra le prime 22 e guadagnarsi cosi' la qualificazione.



Questi i loro risultati: 27° posto pari merito per Carlotta Rossi (Savonese) e Federica Giambruno (Riboli), 39a Sara Scelsi (A. Doria) e 44a Linda Scorza (Riboli). Nel pomeriggio tra le A3 qualificazione con la 17a posizione per Beatrice Vettori della Savonese mentre le altre liguri giungevano 52a Sveva Anelli della (Rubattino) e 70a Giada Luchetta (Riboli).



Infine a conclusione domenica era la volta delle A2 e a ottenere la qualificazione era Eleonora Revello della Savonese con la 14a posizione mentre un po' di rammarico per il 23° posto di Zoe Frisina dell' A.Doria prima esclusa di pochi decimi di punto nonostante una buona prestazione. Questi i piazzamenti delle altre liguri: 51a Elisa Ubaldi (Rubattino), 58a Gaia Castellano e 60a Elisa De Cesare entrambe del Canaletto e 68a Sara Russel del Calasanzio.



Queste 6 ginnaste vanno ad aggiungersi alle altre 4 liguri già qualificate (Iside Cirronis Canaletto, Atena Cacace A. Doria, Ludovica Wernitzing Rubattino e Giada D' Izzia Auxilium) a difendere i colori della nostra regione ai Campionati Nazionali di fine maggio a Mortara.