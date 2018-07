La Juventus chiede 20 milioni per Pjaca, Samp in attesa

Tra i nomi che circolano anche Obiang e M'Bia

Genova - Pjaca sì o no? E’ attesa nei primi giorni della prossima settimana la risposta della Juventus alla Sampdoria per il giocatore: il club blucerchiato ha proposto ai bianconeri il prestito con obbligo di riscatto ma i bianconeri hanno invece fissato il prezzo del giocatore sui 20 milioni. Sul giocatore, che può ricoprire più ruoli è interessata la Fiorentina.



Profili - La Sampdoria è in attesa ma intanto si sta guardando attorno per rinforzare il centrocampo: restano d’attualità i nomi di Obiang in forza al West Ham (sarebbe un ritorno) e M’Bia.