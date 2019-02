La Lega Serie B di calcio aiuta lo sport della Valpolcevera

Donati al Comune di Genova 80mila euro per il rifacimento dei campi dell'Asd San Biagio

Genova - Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha consegnato al presidente di Regione Liguria e commissario all'emergenza di Ponte Morandi e al consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova, in rappresentanza del sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, un assegno da 80mila euro.



I fondi saranno impiegati per il rifacimento del manto erboso dei campi del centro Polisportivo della A.s.d. San Biagio in Valpolcevera (via Romairone 38r). Dal momento del disastro del ponte Morandi il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e i 19 club hanno pensato a come sostenere la città e le persone colpite dal crollo, un fatto drammatico che ha coinvolto non solo una città o una regione ma un'intera nazione. Per questo la Lega Serie B ha promosso, con le proprie associate, una raccolta fondi dopo il disastro del viadotto sul Polcevera dello scorso 14 agosto.



In tutto questo la Lega B ha trovato una sponda operosa e una collaborazione fattiva nella Regione Liguria e nel Comune di Genova che fin dall'inizio hanno guidato l'associazione calcistica guidata da Mauro Balata nel concretizzare e nel portare a termine questa iniziativa.



«Quella di Genova è stata una tragedia che ci ha sconvolto, come ha sconvolto tutti gli italiani - commenta Balata - Un dolore che ha dimostrato l'unità del Paese e che non poteva lasciare indifferente uno degli aspetti sociali che in un certo senso lo accomuna, il calcio. Abbiamo quindi fin da subito promosso una raccolta fondi con tutte le nostre associate per dimostrare la vicinanza ai familiari delle vittime, a chi ha dovuto abbandonare la propria casa e chi ne ha ricevuto, magari nella propria qualità della vita, un danno».



«Ancora una volta - afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - il mondo dello sport si dimostra vicino alla nostra regione, a Genova e ai suoi cittadini colpiti dalla tragedia del ponte Morandi. Ringraziamo la Lega B per aver promosso questa raccolta fondi che andrà a sostegno di chi ha più patito per le conseguenze del crollo. Un gesto di solidarietà e affetto per una città e un'intera Regione che ogni giorno dimostrano la propria forza e il proprio coraggio».



«Un altro importante gesto di grande generosità in favore delle vittime del crollo di Ponte Morandi ci arriva nuovamente dal mondo del calcio –dichiara il Sindaco Marco Bucci- A nome della città di Genova, esprimo la più sincera gratitudine. È un bellissimo segnale: quando lo sport si unisce alla solidarietà il risultato è assicurato ed è il gol più bello emozionante e significativo».