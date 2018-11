La Nord in massa a Pegli: «Il derby non è una partita come le altre»

I tifosi andranno a caricare la squadra in vista della sfida contro la Samp

Genova - «Sabato 24 novembre alle ore 14 in occasione dell'ultimo allenamento prima del derby della Lanterna, invitiamo tutti i tifosi rossoblu al Pio-Signorini per far capire ai giocatori che per noi questa non è e non sarà mai una partita qualunque»: così la Gradinata Nord in vista del derby di domenica sera alle 20.30.



«Lasciamo a casa malumori, mal di pancia e polemiche e pensiamo solo a dare la carica ai ragazzi, facendo capire che il giorno dopo saremo con loro per 90 minuti e oltre e che quando alzeranno gli occhi verso la Nord potranno capire che se sapranno lottare come veri Grifoni, saremo sempre con loro. Un ormai lontano 25 novembre un pezzo di storia è già stata scritta. Riscriviamola tutti assieme, come solo i genoani sanno fare».