La Pallanuoto per Genova: il Settebello affronta la formazione All Stars della SerieA1

Genova - La grande pallanuoto scende in campo per Genova. Martedì 2 ottobre, alle 19, la Sciorba ospiterà la partita tra Settebello e una selezione All Star: un'iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto per aiutare il capoluogo ligure dopo la tragedia del Ponte Morandi a cui aderiscono tutte le società del campionato.



Si comincerà già alle 18 con un'esibizione pallanuotistica di atleti diversamente abili che poi condivideranno il riscaldamento con i giocatori delle due squadre. Nella selezione All Star, guidata da Ratko Rudic e Alessandro Bovo, saranno rappresentate tutte le società della serie A1 edizione 2018/2019.



La partita, trasmessa da Rai Sport, sarà arbitrata da Roberto Petronilli e Massimiliano Caputi, che nella loro carriera hanno diretto rispettivamente la finale olimpica maschile e quella femminile e che attualmente ricoprono gli incarichi di presidente del Gruppo Ufficiali Gara e settorista della pallanuoto. Delegati gli arbitri internazionali, icone tra i fischietti, Adalberto Capuani, Rino Merola, Ernani Paggi.

Biglietti in vendita presso le Piscine Sciorba. Il costo è di 10 euro.



Formazione dell'Italia: Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Guillermo Molina, Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto (Pro Recco), Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, Valentino Gallo e Nicholas Presciutti (AN Brescia), Jacopo Alesiani, Giacomo Casasola, Luca Damonte, Vincenzo Dolce, Gianmarco Nicosia e Andrea Fondelli (Sport Management), Matteo Spione (Roma Nuoto).



Formazione All Star: Marko Bijac, Filip Filipovic, Alexandar Ivovic e Dusan Mandic (Pro Recco), Mladan Janovic e Petar Muslim (AN Brescia), Gianmarco Guidaldi (Bogliasco 1951), Radomir Drasovic (BPM Sport Management), Djordje Tanaskovic (CC Napoli), Albert Espanol Lifante e Boris Vapenski (CC Ortigia), Giannis Papakos (CN Posillipo), Thomas Lucas (Nuoto Catania), Drasko Gogov (Pallanuoto Trieste), Mislav Tomasic RN Florentia), Slobodan Soro (RN Savona), Vjekoslav Paskovic (Roma Nuoto), Alessandro Vitale (SS Lazio), Robin Lindhout (Sporting Club Quinto). Allenatore Ratko Rudic; assistente tecnico Alessandro Bovo.