La Peroni diventa birra ufficiale di Samp e Genoa

Genova - Birra Peroni conferma e rafforza la sua presenza nel calcio italiano. Dopo AS Roma, AC Milan e FC Internazionale Milano, Birra Peroni diventa la birra ufficiale di UC Sampdoria e Genoa CFC, grazie all’accordo concluso con Infront in qualità di business advisor società sportive e marketing agent delle due squadre genovesi.



Lo storico marchio italiano sarà il nuovo partner delle due realtà calcistiche di serie A, per condividere insieme alla città di Genova la passione per lo sport.



Oggi, nella suggestiva cornice dello stadio “Luigi Ferraris”, il più antico stadio d'Italia ancora in uso, è stata infatti ufficializzata la sponsorizzazione di Birra Peroni con le squadre della città.

Ancora di più, la passione per il gioco del calcio mette tutti d'accordo. La partnership è stata formalizzata alla presenza di Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne di Birra Peroni, Daniele Bruzzone - Direttore Marketing Genoa CFC e Marco Caroli – Direttore Marketing UC Sampdoria. Alla conferenza ha partecipato anche il delegato allo sport del Comune di Genova, il Consigliere Stefano Anzalone, confermando e rafforzando l’importanza dello sport ed i suoi valori.



Durante l'incontro, quattro campioni, il capitano Fabio Quagliarella e Emil Audero per la Sampdoria e per il Genoa il capitano Domenico Criscito e Federico Marchetti, si sono sfidati in una partita di calcio balilla, un classico derby all'insegna del fair play.



«Siamo molto orgogliosi di consolidare il nostro legame e la nostra presenza nel mondo dello sport, e soprattutto nel mondo del calcio professionistico italiano - ha sottolineato Federico Sannella. “Peroni è un marchio che da oltre 170 anni accompagna e celebra la vita degli italiani e le loro passioni e oggi vuole continuare a farlo legandosi ad altri due grandi club che rappresentano la storia, la qualità e il talento – precisa ancora Sannella. “Uniti quindi all’insegna del grande calcio italiano e la città di Genova”.

Soddisfatto anche il rappresentante U.C. Sampdoria. “È un piacere presentare questa partnership, un accordo che va al di là di una semplice sponsorizzazione” - ha dichiarato Marco Caroli. “Grazie alla collaborazione con Birra Peroni intendiamo infatti migliorare i servizi che lo stadio può offrire ai tifosi e agli sponsor, garantendo al tempo stesso alti standard qualitativi e tradizione. Per Sampdoria è un onore associarsi ad un marchio di tale rilevanza nazionale e internazionale: sappiamo quanto la birra faccia parte per moltissimi dell’esperienza partita e sappiamo che con Peroni sapremo offrire ai nostri sostenitori un prodotto di alta qualità, sempre nel rispetto del principio di consumo responsabile».



«Siamo lieti di poter annunciare questa nuova partnership e allo stesso tempo ringraziamo Peroni per aver puntato le attenzioni sul Genoa e sul calcio genovese, nella stagione in cui ricorre il 125° anniversario della nostra fondazione e della nascita del football in Italia” – ha dichiarato Daniele Bruzzone – Direttore Marketing Genoa CFC. “Peroni, come il Genoa, rappresenta una lunga storia di italianità e passione. E’ il simbolo di una tradizione che evoca la qualità dei propri prodotti e richiama la capacità di promuoverli sui canali che offrono la più ampia visibilità. Proprio come la vetrina della Serie A, che ogni settimana raggiunge milioni di spettatori in tutto il mondo, e dello stadio Luigi Ferraris, che oggi ospita l’inizio di una collaborazione che riteniamo di grande valore strategico».



«Siamo molto contenti di aver contribuito alla conclusione di questa importante partnership con Birra Peroni, un brand tutto italiano, che rappresenta perfettamente i valori dello sport e della passione – dichiara Giovanni Valentini, Direttore Vendite di Infront Italy. “La partnership consiste non solo nella tradizionale visibilità a bordo campo e negli spazi dedicati, ma anche nella commercializzazione all’interno dei bar dello stadio e nella somministrazione nella aree hospitality, in quanto birra ufficiale dei due club. Questa tipologia di partnership è stata avviata con Milan e Inter, e ora prosegue con Genoa e Sampdoria, che rappresentano due tifoserie storiche di Serie A».