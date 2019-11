La Samp batte la Spal, Ranieri: `Mai mollare, dobbiamo continuare così`

Genova - "Non dobbiamo mai mollare perché soltanto così è possibile portare a casa punti. Sia mercoledì contro il Lecce che contro la Spal, è arrivato il gol nel recupero al termine di una partita dove i ragazzi ci hanno sempre creduto. La classifica è brutta e stiamo facendo di tutto per toglierci da lì il prima possibile": lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri al termine della partita vinta 1-0 contro la formazione allenata da Leonardo Semplici fondamentale nel cammino per la salvezza.



Il tecnico doriano ha parlato dei singoli: "Ramirez per me è un giocatore fondamentale, lo ha dimostrato ancora una volta. Caprari è entrato e ha fatto gol buon per noi che è stato decisivo per la vittoria".



Ranieri però è già proiettato alla prossima sfida di campionato: "Domenica affronteremo l’Atalanta e voglio vedere la reazione. Per migliorare dobbiamo continuare a fere bene sia sul piano della prestazione che del risultato".