Usciti per problemi fisici Quagliarella e Sala

Genova - Una vittoria e un pareggio: si è conclusa così la tournée per la Sampdoria in Inghilterra. I blucerchiati hanno fermato il Watford sul punteggio di 1-1 mostrando buone trame di gioco a una settimana dal via della stagione regolare.



I gol sono stati realizzati da Colley su colpo di testa e da Deeney bravo a sfruttare una indecisione da parte di due difensori della retroguardia doriana e a battere Audero.



Non hanno partecipato alla gara contro il Watford Quagliarella uscito al 6’ del primo tempo per un problema all’adduttore e Sala nel secondo tempo per uno scontro di gioco. Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti per la gara casalinga contro la Viterbese valida per il terzo turno di Coppa Italia.