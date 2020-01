La Samp fa cinquina, Brescia ko al Ferraris

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Chabot, Regini, Murru; Thorsby, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri. A disp: Seculin, Falcone, Augello, Ekdal, Bonazzoli, Rigoni, Caprari, Maroni, Murillo, Leris, Rocha.



Brescia: Joronen; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. All. Corini. A disp: Andrenacci, Alfonso, Gastaldelloo, Ndoj, Zmral, Donnarumma, Aye, Magnani, Matri, Morosini, Semprini.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Lo scontro diretto per la salvezza è della Sampdoria: i blucerchiati vincono 5-1 contro il Brescia e agganciano il Sassuolo a 19 punti. A segno per i padroni di casa Linetty, Jankto, Quagliarella (doppietta) e Caprari.



Ranieri, complici le tante assenze in difesa (Ferrari, Depaoli e Colley) e con Murillo non al top lancia Regini al centro della difesa con Chabot. La prima azione della partita è della Sampdoria con Quagliarella che impegna Joronen. Al 12’ al primo affondo va in gol il Brescia: Torregrossa in area di rigore trova libero Chancellor che tutto solo batte Audero. I blucerchiati ci credono e iniziano a chiudere il Brescia nella loro area creando con Jankto manda fuori e con Quagliarella che di testa colpisce debolmente e il portiere bresciano è attento. Al 34’ la pressione della Sampdoria si concretizza: Linetty sfrutta un disimpegno errato di Mateju e infila Joronen all’angolino. Il pareggio galvanizza i padroni di casa che al 47’ trovano il 2-1 con Jankto bravo a ricevere da Linetty e infilare il portiere ospite.



Nella ripresa è il Brescia a creare i primi pericoli alla porta di Audero con Balotelli ma il portiere è attento ed evita i pericoli. E’ solo una illusione perché la Sampdoria c’è e al 24’ trova il tris: Mangraviti tocca di mano in area di rigore e Calvarese concede il calcio di rigore che stavolta Quagliarella non fallisce, è 3-1. Ranieri effettua il primo cambio togliendo al 30’ Gabbiadini e inserendo Caprari: il neo entrato si mette in luce prima impegnando Joronen e poi di testa su cross di Jankto segnando il 4-1. Ppi nel recupero su pallonetto Quagliarella mette a segno la sua doppietta e chiude la gara del Ferraris: sabato alle 15 i blucerchiati saranno di scena all’Olimpico contro la Lazio terza forza del campionato.