La Samp fallisce l´assalto al fortino, il Milan vince 3-2 a San Siro

Un'ottima Samp sconfitta dopo una partita di rara intensità, prestazione da cui ripartire

Genova - MILAN (4-4-2): Donarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessié, Biglia, Laxalt, Higuain, Cutrone. All. Gattuso. A disposizione: Reina, Donnarumma A., Mauri, Castillejo, Calhanoglu, Borini, Conti, Bakayoko, Bertolacci, Zapata, Abate, Halilovic.



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru, Ekdal, Linetty, Praet, Saponara, Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo. A disposizione: Rafal, Belec, Vieira, Sala, Barreto, Jankto, Colley, Caprari, Tavares, Ferrari, Kownacki.



Arbitro: Maresca



SECONDO TEMPO



94' Triplice fischio. Il Milan torna alla vittoria a San Siro



92' GIALLO per Kownacki della Sampdoria



90' Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero



89' CAMBIO per il Milan. Esce Laxalt, entra Calhanoglu



86' Palo del Milan con Laxalt a pochi passi dalla porta



85' Sala graziato dall'arbitro dopo aver fermato fallosamente il contropiede rossonero



83' Punizione per la Samp, il pallone sorvola l'area e giunge a Linetty che sbaglia completamente la conclusione



81' GIALLO per Kessiè del Milan. Proteste eccessive



79' GIALLO per Abate del Milan. Fallo tattico su Linetty



78' CAMBIO per il Milan. Esce Calabria infortunato, entra Abate



75' CAMBIO per il Milan. Esce Cutrone, entra Castillejo



75' CAMBIO per la Sampdoria. Esce Saponara, entra Caprari



72' Rapidi ribaltamenti di fronte, ma le squadre sbagliano tanto e non sono pericolose



68' Ci prova Praet da fuori con il sinistro. La palla sorvola la traversa con Donnarumma attento



63' GOL di Suso per il Milan che trafigge Audero con un diagonale



61' GIALLO per Sala della Sampdoria



60' CAMBIO per la Samp. Esce Defrel per un problema muscolare, entra Kownacki



57' Audero devia in calcio d'angolo una conclusione di Suso da fuori



52' Milan pericoloso con una percussione sulla fascia di Suso, cross rimpallato e palla in angolo



47' Girata di Higuain al volo da cross di Laxalt, Audero in due tempi blocca il pallone



46' Le squadre rientrano in campo senza cambi nell'intervallo



PRIMO TEMPO



46' Altra azione pericolosa dei blucerchiati conclusa con una rovesciata di Saponara, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco



43' Saponara entra in area, ma la sua conclusione è murata da Musacchio. Calcio d'angolo



35' GOL del Milan. Higuain segna dopo uno scambio con Cutrone



33' Pericoloso Higuain che conclude dopo aver resistito ad una carica del difensore. Audero risponde e mette in angolo



28' GOL della Sampdoria. Il piatto di Quagliarella non lascia scampo a Donnarumma



27' CAMBIO per la Sampdoria. Esce Murru, entra Sala. Problemi muscolari per il sardo



24' GIALLO per Linetty della Sampdoria. Entrata in ritardo



21' GOL della Sampdoria. Saponara punisce la sua ex squadra



17' GOL del Milan con Cutrone. Riceve il cross di Suso sul secondo palo e insacca di testa



12' Saponara protesta per un contatto in area con Romagnoli. Tutto regolare per il direttore di gara



11' La Samp ci prova con un cross per Defrel che riceve, ma viene recuperato tempestivamente dal difensore



9' Suso ci riprova dalla distanza, murato da Tonelli



8' Il Milan continua a premere, stavolta sulla destra con Suso. Il cross dello spagnolo è facile preda di Audero



5' Calcio d'angolo, Audero esce in modo maldestro, il pallone arriva a Higuain che calcia sull'esterno della rete



4' Azione classica di Suso che rientra e calcia, un difensore devia in angolo



1' Squadre in campo, tanti tifosi blucerchiati a San Siro