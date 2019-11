La Samp ferma l´Atalanta sullo 0-0: infortunio muscolare per Bonazzoli

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri. A disp: Falcone, Augello, Chabot, Linetty, Barreto, Rigoni, Ramirez, Caèrari, Thorsby, Murillo, Gabbiadini, Bertolacci.



Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Malinowski; Gomez, Muriel. A disp: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Gosens, Freuler, Aana, Piccoli, Da Riva, Ibanez, Traore, Barrow.



Arbitro: Irrati di Pistoia



La Sampdoria prosegue nella striscia di risultati utili consecutivi pareggiando 0-0 contro l’Atalanta. Un punto che serve ai blucerchiati per salire a 9 in classifica e staccare così Brescia e Spal e raggiungere il Genoa. Ranieri si affida ancora al 4-4-2 con il rientro di Bereszynski sulla destra e il recupero di Quagliarella a fianco di Bonazzoli. La prima occasione della partita è al 9’ da parte dell’Atalanta ma il tiro di Pasalic termina in corner. Passa un minuto e ci prova Jankto ma la sua conclusione finisce a lato. All’11 arriva il primo cambio da parte di Ranieri: Bonazzoli si ferma per un problema fisico e al suo posto entra Caprari. Dopo una fase di gioco dove le due squadre si controllano nel primo minuto di recupero Audero compie un miracolo ribattendo una punizione di Malinovsky. Nella ripresa Ranieri le prova tutte inserendo Ramirez per Quagliarella e Bertolacci al posto di Vieira ma la musica non cambia e al 49’ Irrati manda tutti negli spogliatoi. Adesso la sosta per le Nazionali e al rientro altra gara casalinga, stavolta contro l’Udinese, con fischio d’inizio alle 18.