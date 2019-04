La Samp gioca un tempo ma non basta: ko contro la Lazio e sogno Europa svanito

Primo tempo da dimenticare, meglio il secondo. Ancora in gol Quagliarella

Genova - La Sampdoria perde 2-1 contro la Lazio e saluta l’Europa: i blucerchiati, dopo un pessimo primo tempo, si svegliano soltanto nella ripresa quando restano in 10 contro 11 ma non basta la solita rete di Quagliarella per recuperare la partita.



Primo Tempo - La Sampdoria parte male e la Lazio trova il gol al 3’ con Caicedo bravo a sfruttare un errore di Colley e a battere Audero. Al 16’ la prima tegola per Giampaolo con lo stesso Colley che deve lasciare il campo per problemi di stomaco, al suo posto entra Tonelli. Al 17’ ci prova Quagliarella a impensierire Strakosha ma il pallone termina a lato. Al 19’ arriva il raddoppio della Lazio ancora con Caicedo che riceve da Romulo e di testa insacca alle spalle di Audero. La Sampdoria si smarrisce ma la Lazio non ne approfitta. Per vedere una nuova azione da parte dei padroni di casa bisogna attendere il 33’ quando Ramirez su punizione impegna il portiere della Lazio: il trequartista blucerchiato, ammonito per proteste precedentemente, a fine primo tempo viene espulso per un fallo su Lucas Leiva.



Secondo Tempo - Giampaolo cambia a inizio ripresa: fuori Linetty e a centrocampo c’è spazio per Ekdal. E’ la Lazio però a rendersi pericolosa con Romulo che però colpisce il palo con un destro potente. Al 12’ una fiammata della Sampdoria ed ecco il 2-1: Ekdal imbecca Quagliarella che controlla in area di rigore un bel pallone e batte Strakosha: il capitano blucerchiato sale a 23 reti nella classifica marcatori e in serie A mette a segno il gol numero 150. Da quel momento la partita prende tutta un’altra piega con i padroni di casa in attacco alla ricerca del pareggio ma prima il palo dice no a Murru e poi Defrel imbeccato tutto solo in area di rigore da Quagliarella spreca a porta vuota. Poi il forcing finale con la forza dei nervi ma alla fine la spunta la Lazio. Finisce qui al Ferraris: per la Samp adesso le ultime quattro gare per chiudere degnamente il campionato cercando di arrivare sopra il decimo posto. Domenica alle 15 a Parma mancheranno Sala e Tonelli squalificati.