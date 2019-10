La Samp imbriglia la Roma: 0-0 al Ferraris

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; E. Rigoni, Vieira, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri



Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca



Arbitro: Maresca di Napoli



Ranieri festeggia il suo compleanno sulla panchina della Sampdoria con un pareggio: al Ferraris i blucerchiati fanno 0-0 contro la Roma e salgono a quattro punti in classifica. Una partita attenta giocata dagli uomini allenati dall’ex mister giallorosso che hanno avuto anche le occasioni per trovare il gol vittoria ma sulla loro strada ci ha pensato Pau Lopez a metterci una pezza. Un punto per la Sampdoria che serve per il morale nonostante l’ultimo posto solitario in classifica. domenica alle 12.30 è in programma la gara contro il Bologna, reduce dalla sconfitta a Torino contro la Juventus.