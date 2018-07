La Samp lavora sulla cessione di Sala

Frosinone e Sampdoria discutono per portare Sala in gialloblu

Genova - Jacopo Sala è uno dei giocatori che non faranno parte della Sampdoria 2018/19, ormai ai margini del progetto di Giampaolo è in cerca di collocazione. I dirigenti di Samp e Frosinone si sono incontrati a Milano oggi per discutere il futuro dell'esterno. Il giocatore classe '91 sarebbe un importante rinforzo per i neopromossi ciociari grazie alla sua esperienza in Serie A e alla sua versatilità tattica.