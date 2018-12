La Samp non può sbagliare: contro il Bologna serve la vittoria

Giampaolo sta meditando pochi cambi rispetto al derby

Genova - Tornare alla vittoria e staccarsi dal terzultimo posto: è l’obiettivo della Sampdoria che questa sera alle 20.30 sfida il Bologna in una gara da non fallire per non vedere compromessa la propria classifica.



Campionato - I blucerchiati reduci da un punto nelle ultime quattro gare, devono invertire la rotta e lasciarsi alle spalle il momento no sia dal punto di vista dei risultati che della forma fisica.



Formazione - Marco Giampaolo non dovrebbe stravolgere molto la squadra. In difesa Tonelli sembra in vantaggio su Colley al fianco di Andersen confermato nonostante la brutta prestazione nel derby della Lanterna, mentre a centrocampo oltre al ritorno di Linetty, Vieira è favorito su Ekdal non al meglio della condizione. Sulla trequarti Saponara è pronto a lanciare il duo d’attacco Defrel e Quagliarella. Questi quindi i probabili undici: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.