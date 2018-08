La Samp passa l´ostacolo Viterbese, ma che fatica. A segno Jankto

Mossa azzeccata da parte di Giampaolo, che all'intervallo inserisce il ceco al posto di Linetty

Genova - Luci accese al Ferraris per il primo impegno ufficiale della Sampdoria della stagione 2018/19. Al cospetto degli uomini di Giampaolo ci sarà la Viterbese. Un impegno all'apparenza non proibitivo, quello di quest'oggi, che però non va sottovalutato in vista dell'esordio in campionato con la Fiorentina e per il cammino stesso dei blucerchiati in Coppa Italia.



Il tecnico abruzzese schiera il classico 4-3-1-2. In porta Audero, difesa a quattro composta da Sala, Colley, Andersen e Murru. Vertice basso di centrocampo Barreto (con tanto di fascia da capitano), mezz'ali Linetty e Praet. Ad agire alle spalle del duo Kownacki-Defrel ci sarà Ramirez.



LE FORMAZIONI



RETE: Jankto '75

SAMPDORIA: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Barreto, Linetty (45' Jankto); Ramirez; Defrel ('54 Caprari), Kownacki (88' Quagliarella). All. Giampaolo

VITERBESE: Forte, De Giorgi, Atanasov, Cenciarelli (77' Roberti), Rinaldi, Ngissah, Damiani, Palermo, Vandeputte ('64 Valagussa), Zerbin (45' Polidori), De Vito. All. Lopez

ARBITRO: Aureliano di Bologna



LA CRONACA: 1-0



1' Partiti! La Samp attaccherà sotto la gradinata nord nella prima frazione di gara.



7' Ritmi bassi. La Samp prova a manovrare, ma i laziali sono ordinati nel difendersi.



9' LA SAMP RECLAMA UN RIGORE! Linetty sfonda sulla sinistra dopo un uno-due con Ramirez e serve in area per Defrel. L'attaccante ex Roma viene trattenuto da un difensore ospite e chiede timidamente l'intervento di Aureliano, che fa cenno di proseguire.



18' Cresce il sostegno del Ferraris. La Samp prova centralmente a scalfire la retroguardia giallonera con Linetty, che si guadagna un'ottima punizione dai 25 metri.



19' TRAVERSA DI RAMIREZ! Sinistro preciso del numero undici blucerchiato che aggira la barriera si infrange sul montante.



26' Atterrato Linetty sul cerchio di centrocmpo. Si ripartirà con una punizione a favore dei blucerchiati. Tanta confusione nella manovra doriana, la Viterbese al momento non pare patire più di tanto le due categorie di differenza.



29' Vandeputte prova a impensierire Audero dalla distanza, ma l'estremo difensore doriano fa sua la presa senza troppi problemi.



32' Atterrato Barreto. Primo giallo del match all'indirizzo di Zerbin.



33' Ci prova anche Ngissah dalla distanza, Audero para facilmente.



35' LA SAMP RECLAMA UN ALTRO RIGORE! Ramirez con un tocco di fino fa viaggiare Linetty, ma il polacco è ostruito da un difensore ospite che cadendo tocca di mano il pallone. Aureliano reputa involontario il tocco e fa cenno di proseguire.



42' Gli ospiti provano a prendere fiducia con conclusioni dalla distanza. Ngissah arma il sinistro, ma ne esce un tiro innocuo che si spegne sul fondo.



45' Chiude in attacco il primo tempo la Samp. Murru si guadagna un corner.



45' Un minuto di recupero.



46' Sul corner di Ramirez svetta più in alto di tutti Andersen, Forte placca la sfera.



FINE PRIMO TEMPO



1' Comincia con un cambio la ripresa. Fuori Linetty, dentro Jankto.



2' Nella Viterbese mister Lopez sostituisce l'ammonito Zerbin con Polidori.



6' RAMIREZ! L'uruguaiano fa partire un sinistro pericoloso su punizione, Forte smanaccia in corner.



8' DEFREL! De Vito sbaglia in uscita, la Samp rifornisce Defrel che si porta la palla sul sinistro e lascia partire una conclusione che termina d'un soffio a lato.



9' Secondo cambio per Giampaolo: sarà proprio il francese a lasciare il campo a Caprari.



17' GOL ANNULLATO ALLA SAMP! Barreto esplode un destro al volo, che colpisce Jankto. La palla termina in fondo al sacco, ma si alza la vbandierina dell'assistente di Aureliano per la posizione di offside del ceco.



20' Secondo cambio anche per Lopez. Esce Vandeputte, entra Valagussa.



22' Il neoentrato Valagussa prova subito a rendersi protagonista con un destro potente, che spaventa Audero ma termina in gradinata.



30' JANKTO!! Il 14 blucerchiato riceve da Ramirez e trafigge Forte. Samp avanti!



32' Ultimo cambio per la Viterbese: esce Cenciarelli, entra Roberti.



38' PRAET! Rasoterra del belga che impegna Forte. Sulla respinta si fionda Colley, ma la posizione del difensore era irregolare.



43' Ultimo cambio anche per Giampaolo: fuori Kownacki, dentro Quagliarella.



45' Saranno cinque i minuti di recupero.



50' Triplice fischio di Aureliano. La Samp fatica, ma porta a casa la vittoria. A segno il subentrante Jankto che, alla prima al Ferraris, si toglie subito lo sfizio di andare a segno sotto la Gradinata Sud.