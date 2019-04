La Samp sparisce, il Bologna trova i tre punti

I blucerchiati ormai fuori dall'Europa

Genova - Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Kreijci, Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disp: Da Costa, Paz, Nagy, Mattiello, Poli, Donsah, Helander, Edera, Destro, Svanberg, Calabresi, Falcinelli.



Sampdoria: Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Caprari, Sau, Tavares, Bereszynski, Ferrari.



Arbitro: Mariani di Aprilia



Primo Tempo

9' Tiro di Ekdal alto sopra la traversa



12' Punizione di Quagliarella fuori



20' Danilo di testa, palla termina fuori



24' Bologna vicino al vantaggio con Soriano che spreca da pochi passi



30' Annullato gol a Dzemaili perchè il pallone crossato da Krejci era finito sul fondo



34' Conclusione di Orsolini, Audero manda in corner



41' Giallo a Murru per gioco scorretto



42' Colpo di testa di Soriano palla fuori



44' Tiro di Quagliarella alto



46' Finisce 0-0 tra Bologna e Sampdoria



Secondo Tempo

2' Destro di Quagliarella, para Skorupski



3' Giallo a Sala per gioco scorretto



8' Ammonito Andersen per fallo di mano



9' Gol Bologna Punizione battuta da Pulgar deviata da Audero, poi indecisione di Tonelli su Sansone e pallone in rete



14' Fuori Ramirez, dentro Saponara



23' Caprari al posto di Linetty



24' Gol Bologna Pulgar a giro, Audero può solo sfiorare



26' Tiro di Ekdal respinto



28' Tiro di Quagliarella che termina fuori



33' Tiro di Defrel ma Skorupsli non si fa ingannare



38 Gol Bologna Orsolini calcia in acrobazia, Audero non trattiene e palla in rete



48' Finisce qui, la Samp perde 3-0 contro il Bologna