La Samp sparisce nel secondo tempo e l´Empoli trova i tre punti

Non basta l'ennesimo gol di Quagliarella. Decidono i gol di Farias e Di Lorenzo

Genova - Quagliarella sale a 26 gol nella classifica marcatori ma non basta, la Sampdoria cade in casa contro l’Empoli dopo aver disputato un buon primo tempo e un pessimo secondo: al Ferraris finisce 2-1 per la formazione allenata da Andreazzoli che ora si avvicina al Genoa quartultimo dopo la sconfitta contro l’Atalanta.



Primo Tempo - Giampaolo perde nel riscaldamento Defrel e inserisce Gabbiadini, mentre dietro le due punte viene preferito Caprari a Ramirez e Saponara. L’Empoli parte forte e colpisce un palo con Caputo dopo una leggera deviazione di Audero, ma la Samp c’è e reagisce subito con Quagliarella che però di piatto spedisce alto. Al 18’ e al 28’ ci prova Jankto a impensierire Dragowski ma il portiere ospite è attento e devia in corner. Lo stesso portiere dell’Empoli si ripete alla mezz’ora su un colpo di testa di Quagliarella da pochi passi. Poi il primo tempo scivola via senza altre emozioni e dopo un minuto di recupero Doveri manda le squadre negli spogliatoi.



Secondo Tempo - Nella ripresa la prima occasione è della Samp con Jankto ma il suo tiro finisce in corner. All’ 11 si sblocca la sfida del Ferraris: Traorè si libera di Murru e imbecca Farias che da pochi passi batte Audero. Doveri concede il gol dopo aver consultato il Var per un fallo su Murru. La formazione allenata da Andreazzoli preme e al 29’ trova il raddoppio: Tonelli atterra Farias e Doveri concede il rigore. Dal dischetto va Caputo ma Audero devia, poi sulla ribattuta arriva Di Lorenzo che insacca, è il 2-0. La Sampdoria non riesce a reagire nonostante Giampaolo cambi qualcosa inserendo Vieira, Sau e Ramirez al posto di Ekdal, Caprari e Gabbiadini. Al 91’ però arriva il gol della bandiera: Sau viene atterrato in area di rigore da Veselj. Dal dischetto va Quagliarella che batte il portiere ospite e sale a 26 gol nella classifica marcatori, staccando Zapata e Ronaldo. Finisce qui al Ferraris, la Sampdoria esce con zero punti nella penultima gara della stagione: domenica alle 12.30 la sfida al Bentegodi contro il Chievo già retrocesso nella quale tornerà Colley.