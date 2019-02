La Samp torna alla vittoria grazie a Quagliarella: al Ferraris finisce 1-0

I blucerchiati tornano al successo dopo un mese

Genova - Fabio Quagliarella su calcio di rigore regala la vittoria alla Sampdoria che mancava dal 26 gennaio (4-0 contro l’Udinese): i blucerchiati, seppur con fatica, battono il Cagliari 1-0 e salgono a 36 punti in classifica.



Primo Tempo - Dopo undici minuti di studio la prima occasione della partita è da parte del Cagliari con l’ex Cigarini che calcia da fuori area ma la sfera termina alta. La Sampdoria replica al 16’ con Jankto che però calcia debolmente e Cragno para senza problemi. La partita scivola via senza molte emozioni fino alla mezz’ora quando Quagliarella si libera di due uomini e calcia a botta sicura ma la difesa sarda fa muro. Nel recupero Saponara tenta un tiro al volo che termina a lato.



Secondo Tempo - Nella ripresa Giampaolo toglie uno spento Saponara e inserisce Gabbiadini giocando a tre davanti. La prima occasione è di Defrel ma il suo tiro finisce di poco alto. Poi sale in cattedra Cragno che si supera una doppia conclusione di Cragno. Al 21’ arriva il gol che decide la sfida del Ferraris: Pellegrini atterra Gabbiadini pronto a colpire di testa e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto va Quagliarella che spiazza Cragno: 17 gol per la punta della Sampdoria in questa stagione. Poco dopo ci prova Gabbiadini ma il suo tiro viene murato dalla difesa. Lo stesso attaccante ci prova nel recupero ma il tiro viene deviato in corner. La Sampdoria gestisce il risultato fino al fischio finale di Massimi. Domenica per gli uomini di Giampaolo la sfida contro la Spal dove mancherà Ekdal squalificato.