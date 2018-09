La Samp viene gelata nel recupero: al Ferraris decide Brozovic

Tre gol annullati, due all'Inter con il Var e uno ai blucerchiati a Defrel

Genova - Sconfitta nel recupero per la Sampdoria contro l’Inter: al Ferraris finisce 1-0 con la rete vittoria realizzata da Brozovic. Una gara caratterizzata dal triplo intervento del Var che annulla due gol a Nainggolan e Asamoah e a Defrel.



Primo Tempo - La Sampdoria parte forte e dopo quattro minuti Quagliarella in rovesciata mette i brividi al portiere dell’Inter Handanovic ma il pallone finisce fuori. All’11’ Defrel viene murato e poi Linetty calcia alto. Poi sale in cattedra Quagliarella ma Handanovic non ha problemi e fa sua la sfera. All’33 Vecino di testa manda fuori e al 44’ Nainggolan trova il vantaggio ma il Var annulla per fuorigioco. Finisce qui il primo tempo sullo 0-0.



Secondo Tempo - Nella ripresa l’Inter è più pericolosa e al 5’ va vicino al vantaggio con Candreva ma il pallone si stampa sul palo. Al 12’ Icardi di testa manda sul fondo. Giampaolo a questo punto per evitare ulteriori pericoli corre ai ripari togliendo Linetty e Praet e inserendo Jankto e Barreto. L’Inter attacca e al 43’ segna con Asamoah ma il Var annulla ancora perché il pallone ha superato la linea di fondo. La Samp trova pochi minuti dopo il gol con Defrel ma è tutto inutile, l’attaccante è in fuorigioco e anche qui il Var interviene negando la gioia ai giocatori doriani. Quando la partita sta per volgere sullo 0-0 ecco il gol di Brozovic che gela il Ferraris con un gran tiro che Audero sul quale Audero non può fare nulla. Spalletti esulta con troppa verve verso il quarto ufficiale di gara e viene espulso. Finisce qui, la Samp perde 1-0 ma tiene testa a una squadra in lotta sui tre fronti. Mercoledì sera si torna in campo e i blucerchiati sono impegnati in trasferta contro il Cagliari.