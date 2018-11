La Sampdoria prolunga il contratto di Andersen

I blucerchiati blindano uno dei giocatori più positivi di inzio campionato

Genova - Joaquim Andersen prolunga il contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 2022. Lo annuncia la società con un comunicato ufficiale. La società genovese "blinda" uno dei suoi gioielli, affermatosi questa stagione come un elemento fondamentale per la retroguardia. Il danese ha molte richieste e il prolungamento potrebbe essere un modo per trattenerlo più a lungo possibile o per avere più potere contrattuale in vista di una vendita la prossima estate.