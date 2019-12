La Sampdoria saluta la Coppa Italia, il Cagliari vince 2-1

Genova - Cagliari: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Deiola; Castro; Cerri, Ragatzu. All. Maran



Sampdoria: Audero; Ferrari, Chabot, Murillo, Augello; Thorsby, Vieira, Linetty, Leris; Maroni, Caprari. All. Ranieri



La Sampdoria saluta la Coppa Italia perdendo 2-1 contro il Cagliari con i gol di Cerri e Ragatzu per i sardi e Gabbiadini per i blucerchiati. Ranieri ha messo in campo tanti giocatori che hanno avuto poco spazio in campionato facendo riposare molti titolari in vista della sfida casalinga di domenica contro il Parma. Il vantaggio del Cagliari arriva al 7’ del primo tempo con Cerri bravo di testa su cross di Ragatzu a battere Audero. Il giocatore segna ancora ai blucerchiati dopo la rete decisiva realizzata lunedì sera che è valsa il 4-3 finale. La Sampdoria cerca di riorganizzare le idee e trovare il gol con Caprari che però è impreciso. Il Cagliari però non ci sta cerca il raddoppio che però non arriva complice l’imprecisione da parte dei suoi giocatori. Nella ripresa Ranieri toglie Ferrari e inserisce Regini ma sono ancora i padroni di casa a trovare il gol, stavolta con Ragatzu che infila Audero all’angolino. La Sampdoria nonostante il doppio svantaggio cerca il gol dalla distanza ma prima Caprari manda fuori, poi Linetty impegna Olsen bravo a deviare. Il tecnico della Sampdoria cambia inserendo Rigoni e Gabbiadini al posto di Maroni e Caprari. Proprio il neo entrato al 41’ infila Olsen sul secondo palo. Finisce così la sfida di Coppa Italia al Sant’Elia: per la Sampdoria adesso testa al campionato e alla gara contro il Parma in programma domenica alle 18.