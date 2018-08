La Serie A scende in campo con Genova nel cuore

La lega ha promosso un'iniziativa di solidarietà verso i genovesi

Genova - Durante la seconda giornata di Serie A tutte le squadre scenderanno in campo con una maglia commemorativa - contenente la scritta "Genova nel cuore" - in segno di partecipazione alla tragedia che ha colpito la città il 14 agosto. Il presidente della Serie A, Miccichè, annuncia anche l'apertura di un fondo destinato ai bisogni della popolazione genovese.



La Regione Liguria ha rilanciato questa iniziativa attraverso i propri social media, insieme alle foto dei giocatori di Samp - Barreto, Quagliarella - e Genoa - Romulo - con le maglie "Genova nel cuore".

«Genoa, Sampdoria e tutte le squadre della Lega Serie A sono pronte a scendere in campo con la maglietta "Genova nel cuore" e ad attivare un fondo di solidarietà per la popolazione genovese. Un modo per testimoniare la vicinanza per quanto accaduto il 14 agosto con il crollo di Ponte Morandi ma soprattutto un modo per dire che Genova è nel cuore di tutti, perché è una città meravigliosa, che si è piegata ma non si è spezzata, ed è pronta ad accogliere a braccia aperte coloro che vorranno visitarla.»