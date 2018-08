Genova - «Bene la scelta della serie A di omaggiare Genova scendendo in campo con le maglie che ricordano la tragedia di Ponte Morandi con un simbolo di vicinanza e solidarietà. Il logo che è stato scelto (un cuore che unisce quello che resta del ponte) porta a un appello a tutte le squadre: quello di mettere all'asta le maglie utilizzate dai giocatori per raccogliere fondi per le famiglie delle vittime e degli sfollati. Sono certa che sapranno accogliere la proposta»: lo afferma in una nota l'assessore allo sport di Regione Liguria commentando la scelta delle squadre di calcio di serie A di dare un segnale per il prossimo turno di campionato scendendo in campo a inizio partita con le maglie "Genova nel cuore".