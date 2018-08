La tifoseria del Genoa: «Diserteremo la trasferta di Milano»

La decisione è stata presa nella serata di ieri e alla luce della tragedia che ha colpito Genova

Genova - «Domenica non assisteremo alla partita tra Milan e Genoa in programma a San Siro. Il settore a noi riservato, qualora la Lega Calcio dia l’ok all’incontro, sarà deserto. Dopo l’ennesima catastrofe che ci ha colpito, piangiamo chi non c’è più e ci preoccupiamo per chi non ha più una casa e per le conseguenze del prossimo futuro di una città che, seppur nel suo splendore, vive da lustri difficoltà importanti. E riteniamo che questo adesso venga prima di una partita di calcio, anche se del nostro amato Grifone»: l’annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri da parte degli Ultra Genoa CFC e dall’Associazione Club Genoani dopo la tragedia che ha colpito Genova con i trentanove morti a causa del crollo di ponte Morandi.



«Poco importa cosa decideranno in merito i soloni dello show business, per noi il silenzio ed il rispetto per la nostra città e per chi non c’è più e per le loro famiglie, viene prima di ogni cosa. La Superba è piegata, ma ancora una volta risorgerà. Noi saremo sempre al suo fianco, perché possa tornare a splendere, perché noi siamo i suoi figli», hanno concluso.