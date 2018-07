Lakicevic: «Ho realizzato il mio sogno, giocare nel Genoa»

Genova - «Da oggi sono ufficialmente un giocatore del Genoa, ho firmato il contratto per 4 anni: è il più grande successo della mia carriera fino ad ora»: Ivan Lakicevic ha lanciato un messaggio d’amore verso la sua nuova squadra. Il terzino destro serbo si è fatto ritrarre mentre firma il contratto nella sede di Pegli.



Lakicevic ha ringraziato anche tutti coloro che gli sono stati vicino in questi anni e lo hanno sostenuto: «La mia fidanzata è il mio più grande sostegno e non avrei realizzato nulla se non fosse lei, così come i miei amici che mi sono stati accanto sempre sin dall’inizio. I miei genitori e mia sorella sono sempre stati tranquilli perché sapevano che un giorno il mio lavoro e il mio impegno sarebbero stati ripagati: penso che questo sia un successo creato assieme, la Serie A è un campionato difficile ma saprò dimostrare il mio valore».



ph Lakicevic su Facebook